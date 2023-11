Portugal: Résidence du Premier ministre et ministères perquisitionnés

Des perquisitions ont été menées au Portugal dans plusieurs ministères et dans la résidence officielle du Premier ministre dans le cadre d’une enquête pour corruption, selon les médias portugais. «Nous confirmons des perquisitions dans le bureau du chef de cabinet» du Premier ministre Antonio Costa, «mais nous ne commentons pas l’action de la justice», a indiqué le service de presse du chef du gouvernement socialiste à l’agence Lusa.

Trafic d’influence

D’après les médias nationaux, ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des soupçons de trafic d’influence et corruption dans des contrats liés à l’hydrogène vert et à l’exploitation minière de lithium, un métal utilisé pour la fabrication de batteries et essentiel à la transition énergétique.