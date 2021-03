Série : «Pose» ne connaîtra pas de saison 4

La troisième saison de la série, qui sera lancée le 2 mai 2021 aux États-Unis, sera la dernière, a fait savoir l’un de ses créateurs.

Diffusée pour la première fois en 2018, «Pose» se terminera le 6 juin 2021. «La nouvelle saison sera la dernière, a fait savoir Steven Canals, l’un des trois créateurs de la série, sur Twitter . Cette décision a été très difficile à prendre, mais ça a été un voyage extraordinaire. Nous avons raconté l’histoire que nous souhaitions raconter et de la manière dont nous le voulions. Nous savons que vous serez tristes, mais cette saison sera remplie de tout l’amour, de tous les rires et de toutes les larmes que vous attendez de la famille Evangelista.»

Les acteurs de «Pose» ont réagi à l’arrêt du feuilleton sur les réseaux sociaux, partagés entre chagrin de devoir dire au revoir à leur personnage et gratitude d’avoir pu faire partie de l’aventure lancée par Steven Canals, Ryan Murphy et Brad Falchuk. Dans une vidéo postée sur Twitter, Angel Bismark Curiel, qui incarne Esteban «Lil Papi» Martinez-Evangelista, a qualifié la nouvelle de douce-amère, ajoutant qu’il avait le coeur serré, mais qu’il était impatient de commencer de nouvelles choses. Janet Mock, compagne de l’acteur, également productrice et scénariste de la série, a partagé une photo de son premier jour sur le tournage, en 2017, et écrit: «J’ignorais que ma vie serait à ce point enrichie.»