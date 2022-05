Bali : Poser nue sur un arbre sacré n’était pas une très bonne idée

Une influenceuse russe a été expulsée de l’île indonésienne après s’être fait prendre en photo dans son plus simple appareil sur un arbre vieux de 700 ans.

La jeune femme s’est rendue d’elle-même aux autorités. Instagram

«J’aime Bali de tout mon cœur et une nouvelle fois, je présente mes excuses à tous les habitants de Bali et leur demande pardon.» À deux reprises depuis mercredi, une influenceuse russe a fait son mea culpa sur Instagram. Il faut dire qu’Alina Fazleeva a de quoi être dans ses petits souliers, car elle risque une lourde sanction. La raison? La jeune femme aux 18’000 abonnés a posé nue contre un arbre que les Balinais considèrent comme sacré et a publié le cliché sur les réseaux sociaux.

Malheureusement pour elle, l’image a atterri sous les yeux de Niluh Djelantik, un entrepreneur balinais. L’homme d’affaires a dénoncé Alina sur Instagram et demandé aux autorités d’intervenir. Selon lui, la Russe a pris la pose contre un melaleuca leucadendra vieux de 700 ans se trouvant au temple de Babakan, dans le district de Tabanan. D’après un porte-parole de la police locale, Alina s’est rendue aux autorités et l’enquête suit son cours, rapporte le «Sun». La jeune femme a bien entendu effacé la fameuse photo, qu’elle a remplacée par une vidéo la montrant en train de prier au pied du fameux arbre.

Instagram

«Je suis si gênée, je ne voulais pas vous offenser de quelque manière que ce soit, je ne connaissais absolument pas cet endroit. J’ai prié sous l’arbre et je suis allée directement au poste de police pour expliquer cet incident et m’excuser», a-t-elle expliqué mercredi sur Instagram. L’influenceuse et son mari seront expulsés de l’île, ont annoncé vendredi des responsables indonésiens de l’immigration. «Il a été établi que tous deux ont mené des activités qui mettent en danger l’ordre public et ne respectent pas les normes locales», a déclaré à la presse Jamaruli Manihuruk, responsable des services de l’immigration à Bali.

Instagram

Les deux Russes seront interdits de séjour en Indonésie pendant au moins six mois, et devront en outre participer à une cérémonie de purification sur le site sacré conformément aux croyances locales, a-t-il précisé. Vendredi après-midi, Alina a basculé son compte Instagram en mode privé.

Le gouverneur de Bali Wayan Koster a averti que son administration ne tolérerait plus les touristes non respectueux de la culture locale, où la religion hindouiste est prédominante. Près de 200 personnes ont été expulsées de Bali pour avoir enfreint les règlementations anti-Covid. En avril, les autorités ont décidé d’expulser un acteur canadien et gourou autoproclamé du bien-être qui avait publié une vidéo le montrant en train de danser nu sur le mont Batur, un volcan de Bali considéré comme sacré. Le Canadien faisait un haka, une danse rituelle maorie de Nouvelle-Zélande, complètement nu.