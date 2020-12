États-Unis : Positif au Covid-19, il décède dans l’avion

Un passager qui avait semble-t-il menti sur son état de santé avant d’embarquer a été victime d’un malaise lors d’un vol, lundi dernier. Des passagers ont tenté en vain de le réanimer.

Les autorités sanitaires fédérales ont ouvert une enquête après le décès d’un homme à bord d’un avion, lundi dernier. Lors de ce vol de la compagnie United Airlines censé relier Orlando (Floride) à Los Angeles (Californie), un passager s’est mis à trembler, à transpirer et à suffoquer. Son état s’est ensuite dramatiquement détérioré et le commandant de bord a pris la décision d’effectuer un atterrissage d’urgence à La Nouvelle-Orléans (Louisiane).

Plusieurs passagers sachant pratiquer la réanimation se sont relayés pendant une heure, tentant le tout pour le tout pour sauver la victime. Une fois l’avion posé en Louisiane, l’homme a été emmené d’urgence à l’hôpital, où il a succombé. Les Centres pour le contrôle et la prévention de maladies (CDC) ont informé la compagnie aérienne United Airlines que le passager était positif au Covid-19. Or, il avait rempli un formulaire affirmant qu’il avait été testé négatif et qu’il ne présentait pas de symptômes.