Fribourg – Positif au Covid-19, un huissier infecte des personnes présentes à un procès

Oubli des gestes barrières à la pause

Les 23 et 24 novembre s’y tenait le procès d’un pervers incestueux en présence de plusieurs avocats, journalistes, agents et personnes dans le public, ainsi que les juges, le procureur, la greffière et l’huissier. Tout le monde portait un masque. Mais lors des suspensions d’audience ou en fin de journée, dans la pièce commune devant la machine à café et les petites salles pour chaque partie, les protections sur le visage et les distances n’étaient plus respectées. L’ordre judiciaire a averti un jour plus tard que le test PCR de l’huissier était positif au Covid tout en invitant chacun à bien surveiller d’éventuels symptômes.