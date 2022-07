Ueli Maurer : Positif au Covid, il renonce au G20 et va faire du shopping à la place

Sans masque, c’était juste pour la photo

L’obligation d’isolement ayant été levée, Ueli Maurer n’a rien fait qui ne soit hors la loi. Comme le rappelle le «Tages Anzeiger» lundi, nul ne sait non plus quand le ministre des finances avait été testé positif et il est aussi envisageable qu’il n’était alors plus contagieux. Quant au patron du magasin, il affirme que Ueli Maurer portait un masque, sauf au moment de prendre la photo.