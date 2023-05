Neuchâtel: Positif au Covid, il revient au bureau et se fait virer 

La rentrée universitaire, à l’automne 2021, avait donné lieu à beaucoup d’incertitudes et de frustrations, en raison du regain de cas de Covid-19. Comme beaucoup d’autres Hautes Ecoles du pays, l’Université de Neuchâtel avait imposé aux étudiants de présenter un certificat Covid (vaccin, guérison, test) pour accéder aux cours en présentiel. Et, dans une directive, il était écrit en gras qu’une personne positive, ou frappée d’une mesure de quarantaine ou d’isolement, avait l’interdiction de venir dans les bâtiments universitaires tant qu’elle n’en avait pas reçu l’autorisation de son médecin.

C’est cette interdiction qu’a bravée un quinquagénaire, qui travaillait pour l’Université depuis 1997. Le 12 octobre 2021, il a averti les ressources humaines que son collègue de bureau avait été testé positif. Il a reçu pour instruction d’aller lui aussi se faire tester immédiatement, ainsi que la troisième personne qui occupait le même bureau. Mais l’homme est revenu sur le campus pour informer les ressources humaines du résultat positif de son test rapide. Un comportement qui lui a valu, trois semaines plus tard, d’être viré avec effet immédiat pour justes motifs. Ce licenciement a été confirmé d’abord par le Département neuchâtelois de la formation, puis par le Tribunal cantonal. L’employé a donc décidé de plaider sa cause devant le Tribunal fédéral, qui vient lui aussi de le débouter.

Chargé de faire respecter les consignes

L’homme a tenté de faire valoir que son licenciement immédiat était arbitraire et disproportionné, soulignant avoir donné entière satisfaction à son employeur durant les 24 années passées à son service. Il a affirmé qu’il n’était revenu au bureau que quelques minutes dans le but de désinfecter ce qui devait l’être et de laisser un message d’absence sur sa messagerie électronique et sur la porte de son bureau. Il a aussi contesté avoir eu des symptômes d’infection avant le test, notion qui avait été établie, et retenue, par le Tribunal cantonal.