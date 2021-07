Indonésie : Positif au Covid, il se fait passer pour… sa femme

Un Indonésien a été arrêté à sa descente d’avion après avoir revêtu un niqab et falsifié son identité, le tout pour contourner les contrôles sanitaires.

Vêtu d’un voile intégral islamique, il avait présenté les ­papiers d’identité et l’indis­pensable test PCR négatif de sa femme. La ruse aurait par­faitement pu fonctionner si l’homme n’avait pas eu l’étrange idée de se changer en plein vol, dans les toilettes de l’appareil.

Flambée des cas

Pas très discrète, la métamorphose n’a pas échappé à l’équipage. Placé en détention, l’homme a été soumis à un test Covid qui s’est révélé positif. L’Indonésie est l’un des pays où le coronavirus est le plus actif actuellement, avec plus de 50’000 contaminations et 1300 morts quotidiens.