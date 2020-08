il y a 1h

Football

Positifs au Covid à cause d’une virée, ils s’excusent

Huit joueurs d’Aberdeen FC, dont deux ont été contrôlés positifs au coronavirus après avoir brisé les règles sanitaires, ont publié un communiqué pour s’excuser de leur comportement.

de Sport-Center

Les gardiens du stade, eux, ne rigolent pas avec ça. AFP

C’était la stupeur, cette semaine, en Écosse. On ne joue que la 2e journée du championnat local et une première partie a déjà dû être reportée à cause de la mise en quarantaine de plusieurs éléments. Le match entre Aberdeen et St-Johnstone prévu ce week-end a, en effet, été annulé à cause du contrôle positif de deux éléments du Pittodrie Stadium.

Les deux «fautifs» se sont excusés ce samedi sur les réseaux sociaux et pour cause… Ils ont attrapé le Covid-19 lors d’une soirée passée dans un bar de la région de Grampian, dans le centre du pays. Six autres joueurs, eux aussi de la fête, ont été mis en quarantaine, entraînant le report du match et rajoutant une quantité de doute sur la possible tenue du championnat local.

«Premièrement et par-dessus tout, nous voulons nous excuser auprès de tous les fans de l’AFC. Nous avons commis une énorme erreur de jugement la semaine dernière en pensant qu’il était O.K. de visiter un centre-ville ensemble», ont tweeté Jonny Hayes, Michael Delvin, Scott Wright, Matty Kennedy, Sam Cosgrove, Dylan McGeouch, Craig Bryson et Bruce Anderson.

«Aucun d’entre nous n’avait anticipé l’escalade des cas de Covid-19 dans la région de Grampian ni délibérément tenté de désobéir aux recommandations du gouvernement auxquelles nous devrons adhérer ou aux directives claires établies par le club, ont-ils enchaîné. Ce n’était en aucun cas une soirée d’équipe comme cela a été décrit. Bien que nous essayions de nous conformer aux directives (…), nous reconnaissons que notre groupe dépassait le nombre de personnes autorisées à se réunir. C’était une erreur de notre part en tant que footballeurs professionnels. Nous avons laissé tomber notre manager.»