Italie Position dominante sur les apps: Apple visé par une enquête 

L’autorité de la concurrence en Italie a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre Apple pour des soupçons «d’abus de position dominante» sur le marché des apps sur ses smartphones et tablettes. Le géant américain «a adopté des mesures sur le respect de la vie privée plus restrictives pour les développeurs tiers d’application que celles qu’il s’applique à lui-même», a déclaré dans un communiqué l’Autorité garante de la concurrence et du marché (AGCM).