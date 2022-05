Emilie de Mariés au premier regard hospitalisée

«Mariés au premier regard» : Positive au Covid-19, Emilie a été hospitalisée

La candidate de téléréalité souffre d’une forme sévère du coronavirus. Sa fille de 1 an est également touchée.

Emilie, candidate emblématique de la sixième saison de «Mariés au premier regard», est au plus mal. Celle qui a épousé Frédérik devant les caméras, a développé une forme sévère du Covid-19 et dû être hospitalisée. «J’étais à l’hôpital parce que, dans ma prise de sang, ça révélait une embolie pulmonaire possible. J’ai un Covid qui est très très fort», a-t-elle confié dans une story Instagram, dimanche 15 mai.