Eva Noblezada est positive en toutes circonstances

Eva Noblezada prête sa voix à l’héroïne drôlement malchanceuse, mais optimiste, de «Luck», dès le 5 août 2022 sur Apple TV +. Dans la vie, l’actrice et chanteuse américaine de 26 ans voit le verre à moitié plein.



Vous considérez-vous comme une personne chanceuse?



Si c’était le cas, cela impliquerait qu’il existe des gens foncièrement malchanceux et je ne veux pas croire qu’on puisse être poursuivi par la poisse. Cela dit, mon personnage, Sam, a le sentiment d’être très malchanceuse et elle l’est! Mais j’adore son optimisme et le fait qu’elle ne laisse pas une mésaventure gâcher sa journée.



Vous avez des origines philippines et mexicaines. Quelle place accorde-t-on à la chance dans ces cultures?