Cinéma : «Possessor Uncut», un film d’horreur contre la technologie

Brandon Cronenberg, fils du légendaire David Cronenberg, propose un récit ultra-violent où des assassins en col blanc prennent le contrôle du corps de leurs victimes à l’aide d’une technologie de pointe.

Réaliser un film d’horreur en 2020 n’est pas le moindre des défis: il faut pouvoir rivaliser avec une pandémie dévastatrice, des flambées de colère contre le racisme et les brutalités policières, sans compter l’une des campagnes électorales américaines les plus tendues de l’histoire.

Pour Brandon Cronenberg, fils du légendaire réalisateur David Cronenberg, proposer un récit ultra-violent mettant en scène des assassins en col blanc prenant le contrôle du corps de leurs victimes à l’aide d’une technologie de pointe semblait plus pertinent que jamais.

«Quand on voit l’ingérence de la Russie dans les élections américaines, je pense qu’on commence tout juste à se rendre compte de ce que ça veut dire de vivre dans une société entièrement sur internet», déclare l’auteur de «Possessor Uncut», qui sort vendredi.

«D’une certaine manière, nous sommes tous susceptibles d’être piratés, et il n’y a aucun moyen d’y échapper. C’est la société d’aujourd’hui et ça va être intéressant, et peut-être terrifiant, de voir où ça nous mène», estime Brandon Cronenberg.