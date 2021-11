Variant Omicron : Possible de développer «très rapidement» un vaccin, selon un scientifique d’Oxford

Le professeur Andrew Pollard a estimé «extrêmement improbable» que ce nouveau variant se propage fortement au sein de la population vaccinée.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a estimé «extrêmement improbable» que ce nouveau variant se propage fortement au sein de la population vaccinée, «comme nous l’avons vu l’année dernière» avec le variant Delta. Mais si c’était le cas, «il serait possible d’agir très rapidement», a-t-il affirmé sur la BBC, car «les processus de mise au point d’un nouveau vaccin sont de mieux en mieux huilés». Il estime cependant que les vaccins actuels devraient fonctionner contre la nouvelle souche jugée «préoccupante» par l’OMS, mais que cela ne sera certain que dans les semaines à venir.

Fabricants de vaccins confiants

Aucun cas du variant Omicron n’a pour le moment été détecté au Royaume-Uni, l’un des pays d’Europe les plus endeuillés par le virus avec plus de 144’500 morts. Le gouvernement a cependant annoncé jeudi de sévères restrictions pour les passagers en provenance de six pays africains, dont l’Afrique du Sud, où le variant a été détecté pour la première fois.