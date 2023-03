Possible retour en Suisse d’une djihadiste et sa fille détenues en Syrie

Le camp d’Al-Roj, au nord-est de la Syrie, proche des frontières turque et irakienne.

Partie avec son mari en 2015 pour rejoindre l’État islamique (EI), Selma et sa fille de cinq ans, née en Syrie, sont détenues dans le camp d’Al-Roj, au nord-est de la Syrie, proche des frontières turque et irakienne. Aujourd’hui, la Lausannoise regrette sa décision qu’elle qualifie de «naïve», rapporte la RTS, qui affirme, selon ses sources, que le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) examine actuellement un potentiel retour en Suisse de cette mère et de sa fille.