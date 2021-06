Guerre antidrogue aux Philippines : Possibles «crimes contre l’humanité»: la procureure de la CPI demande une enquête

Fatou Bensouda a demandé l’ouverture d’une enquête sur des milliers de meurtres qui auraient été commis aux Philippines dans le cadre de la guerre déclarée à la drogue.

«Un moment d’espoir»

Tuer les trafiquants

Rodrigo Duterte avait été élu en 2016 après une campagne sécuritaire outrancière, promettant d’éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de délinquants. Les derniers chiffres officiels font état de plus de 6000 morts et plus de 200’000 opérations anti-drogues au sein de l’archipel asiatique, mais les défenseurs des droits de l’homme estiment que le nombre réel de tués est bien plus élevé.