Hacking : Possibles données dérobées après une cyberattaque chez Comparis

Mercredi 7 juillet, l’entreprise a été la cible d’une cyberattaque de type rançongiciel. Il est probable que des données clients aient été dérobées.

Mercredi 7 juillet au matin, divers systèmes informatiques de comparis.ch ont été bloqués à la suite d’une cyberattaque de type rançongiciel. Une semaine après les faits, le site Internet comparis.ch ainsi qu’un grand nombre des systèmes informatiques internes ont été restaurés et sont accessibles de manière habituelle et sûre.

Outre les actions de sabotage et de chantage, il est probable que certaines données aient été dérobées. Cette éventualité tout comme les risques qui en découlent font actuellement l’objet d’investigations approfondies. Les utilisateurs de Comparis et de ses sociétés sœurs possiblement affectés seront directement informés. «La transparence nous tient à cœur. Les experts en cybersécurité estiment que le risque d’utilisation criminelle des données est faible. Toutefois, nous informons nos clientes et nos clients à titre préventif, afin de les sensibiliser sur les possibles risques qui résultent de cette attaque», explique Steven Neubauer, CEO de Comparis.