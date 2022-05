Hip-hop : Post Malone est un futur père heureux

Le rappeur texan ne cache pas sa grande joie de devenir bientôt papa pour la première fois.

Le New-yorkais Post Malone, producteur d’un rosé de Provence qui s’arrache, est aux anges. Le rappeur, grand fan de Nirvana et auteur controversé du hit «Circles», et son amie de longue date vont devenir parents. «J’ai hâte de ce nouveau chapitre de ma vie. Je n’ai jamais été aussi heureux. Il est temps de prendre soin de mon corps, de ma famille, de mes amis, et de répandre le plus d’amour possible chaque jour», a confié l’artiste de 26 ans, à TMZ. La star et la future maman, qui n’est pas une personnalité du showbiz, auraient célébré le futur bébé en organisant une fête avec des amis dans le sud de la Californie, le week-end du 30 avril et 1er Mai 2022, rapporte le site.