Post Malone s’est amusé en créant son album Austin

Post Malone, qui a été au centre d’un bad buzz au début 2023, s’apprête à dévoiler son cinquième disque, un peu plus d’un an après «Twelve Carat Toothache». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur se réjouit de le partager. «J’ai un album qui sort cet été, le 28 juillet. Il s’appelle «Austin». Comme mon prénom. Ses chansons sont les plus stimulantes et les plus gratifiantes que je n’ai jamais réalisées. J’ai essayé de me dépasser et de faire des choses vraiment cool. J’ai joué de la guitare sur tous les titres. C’était une expérience extrêmement amusante», a-t-il raconté dans une vidéo postée sur Instagram.