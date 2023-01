Poster des photos ratées manque à Auli’i Cravalho

Disponible dès le 27 janvier 2023 sur Disney+, la comédie «Darby and the Dead» raconte l’histoire d’une lycéenne asociale qui a le don de communiquer avec les morts. L’actrice hawaïenne de 22 ans y incarne l’une de ses camarades, morte électrocutée avec un fer à lisser, qui vient la hanter.

Qui est votre personnage dans «Darby and the Dead»?

Je joue Capri, aussi connue sous le nom de Capricorn Donahue. C’est moi qui ai trouvé ce nom et je suis surprise qu’il ait fini dans le film! Elle est la cheffe des pom-pom girls, la fille la plus populaire de son lycée. Elle est un peu autocentrée, mais c’est comme ça qu’elle a acquis son statut.

Je pense que Capri affiche une fausse assurance et ne laisse personne la connaître vraiment. Elle se sent plus en sécurité en jouant à la fille cool. Quand elle meurt, Darby est la seule qui peut la voir. C’est vital pour elle parce que la chose que Capri déteste le plus, c’est de passer inaperçue!