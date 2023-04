Selon Serge Gaillard: PostFinance doit pouvoir octroyer des crédits et des prêts hypothécaires

Serge Gaillard, l’ex-directeur de l'Administration fédérale des finances (AFF), a exigé les pleins droits pour PostFinance dans une interview à la « NZZ am Sonntag», à la suite de la débâcle de Credit Suisse. «Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un échec politique», note-t-il au sujet du sauvetage de Credit Suisse. Face à ce constat, PostFinance doit pouvoir garantir le trafic des paiements et proposer des comptes sûrs. Pourtant, déplore-t-il, elle n'a pas le droit de placer son argent de manière diversifiée et de le mettre à disposition de la population suisse sous forme d’hypothèques.

Interrogé sur les millions de bonus ayant aussi conduit à la chute de Credit Suisse, Serge Gaillard a par ailleurs estimé que la Confédération devrait réguler les bonus du secteur financier à l’avenir, vu que les banques «bénéficient désormais d’un soutien de l’Etat, pour ne pas dire d’une sorte de garantie de l’Etat». Cela justifie de fixer des limites légales à la rémunération des administrateurs et de la direction des banques, selon lui. Et «ce serait aujourd'hui l'occasion de résoudre cette question pour l'avenir, au lieu de déposer à nouveau plainte plus tard avec effet rétroactif», a-t-il encore déclaré à la « NZZ am Sonntag».