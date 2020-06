Justice

Postfinance ne peut empêcher l'audition de témoins

Les juges de Mon Repos ont débouté la filiale de La Poste, qui entendait empêcher deux interrogatoires en lien avec l’enquête sur le boycott présumé de solutions de paiement mobile.

Les plaintes visaient les auditions de l'ancien CEO de Twint et d'un collaborateur de Postfinance.

Ancien CEO de Twint

Les plaintes visaient les auditions de l'ancien CEO de Twint et d'un collaborateur de Postfinance. En première instance, le Tribunal administratif fédéral avait autorisé ces auditions de témoins.

Enquête contre plusieurs banques

En novembre 2018, la Comco a ouvert une enquête contre plusieurs banques et instituts financiers suisses qui refusaient des solutions de paiement mobile, notamment Apple Pay et Samsung Pay, pour ne coopérer qu'avec Twint. (Décisions 2C_342/2020 et 2C_343/2020 du 2.6.2020)