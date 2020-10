Banque : Postfinance va biffer 130 postes à plein temps

Mardi, Postfinance a annoncé tailler dans ses effectifs. Des contrats de travail vont également être revus. Les activités dans la banque de détail seront principalement touchées.

Postfinance prévoit de supprimer quelque 130 postes à plein temps et de modifier environ 260 contrats de travail. Le bras financier de La Poste va scinder ses activités en quatre unités: Payment Solutions, Retail Banking, Digital First Banking et Platform Business.