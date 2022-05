Vaud: Postier condamné pour avoir aidé à détourner des fonds

Entre juin et juillet 2021, un employé de La Poste a remis sa clé professionnelle, permettant d’ouvrir les boîtes jaunes de la région lausannoise, à un homme qu’il ne connaissait que de vue. En contrepartie, ce dernier lui a remis 500 francs, alors qu’il lui en avait promis 3000. Il a utilisé ce sésame pour ouvrir une vingtaine de boîtes postales à Lausanne et dans la région et y dérober des lettres, adressées à des établissements bancaires et contenant des ordres de paiement.