Conseils Jardinage – Potager: un expert romand répond à vos questions  

Le Vaudois Tom Monnat, alias Tom le Jardinier, partage ses trucs et astuces avec sa communauté sur les réseaux sociaux et son blog.

Tom Monnat, alias Tom le Jardinier, est devenu l’expert romand du jardinage. À la tête d’une communauté de près de 24’000 abonnés sur Instagram, le Vaudois, âgé de 28 ans, livre ses astuces et recettes sur son blog et sa chaîne YouTube. Un pari gagnant puisqu’il a publié, en avril 2021, «Un potager au naturel» (Éd. Albin Michel), ouvrage dans lequel il donne des conseils pour réussir son jardin.

Pour réaliser cette interview, nous avons compilé quelques-unes des principales requêtes qui agitent actuellement les moteurs de recherches. Les questions que vous vous posez figurent sans doute parmi elles.

Que peut-on planter au printemps dans son jardin potager? Vous pouvez planter dès maintenant des petits pois, des épinards ou de la mâche. Du côté des plantes aromatiques, le mois de mars est idéal pour faire pousser du thym, du romarin, de l’estragon, de la menthe et de la ciboulette, par exemple. Dès la mi-avril, vous pouvez vous lancer dans la plantation de salades sans protection, de chou, de céleri, de brocolis, de fenouil et de persil. Lorsque les saints de glace seront passés, vers la mi-mai, vous pourrez commencer à faire pousser des tomates, des aubergines, des courgettes, des poivrons et du basilic, notamment.

Dès la mi-mai, on peut commencer à faire pousser des tomates. Getty Images/iStockphoto

Comment bien choisir son terreau? Il est important de privilégier la qualité et donc d’investir. Les terreaux bon marché sont souvent très fibreux. On y retrouve beaucoup de morceaux de branches et finalement, peu de terre. Un bon terreau est un terreau équilibré, c’est-à-dire léger, avec la présence de sable par exemple, et sans gros morceaux de bois.

Un terreau équilibré contient du sable et des morceaux de bois. Getty Images/iStockphoto

Comment planter les herbes aromatiques? Il est essentiel que votre terrain soit bien drainant. Pour ce faire, vous pouvez y ajouter des gravillons ou du sable et arrosez-le tout de suite après. Lorsque vous dépotez, veillez également à bien démêler les racines qui pourraient ressortir du pot.

Comment faire un engrais maison? Si vous passez la tondeuse, conservez les déchets et mélangez-les à des feuilles d’arbre. Laissez-les ensuite fermenter une dizaine de jours dans une bassine d’eau puis filtrez le mélange pour n’en conserver que le liquide. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour arroser vos plantes en en diluant un volume dans neuf d’eau. Autre astuce: si l’une de vos bouteilles de vin rouge ou de vin blanc est bouchonnée, diluez-en un verre dans dix d’eau et arrosez vos plantes avec ce mélange. Cela marche également avec des restes de thé.

Un verre de vin bouchonné dilué dans de l’eau peut servir d’engrais. Getty Images/iStockphoto

Comment utiliser le compost? Au lieu de mettre les déchets en tas au fond du jardin, ce qui n’est pas très esthétique, vous pouvez les mettre directement sur la terre du potager et la recouvrir d’un paillage avec des feuilles mortes ou du gazon. Cette technique permet de nourrir la vie du sol, de donner aux plantes tous les nutriments dont elles ont besoin et à la terre d’être décompactée grâce aux vers de terre.

À la place d’un tas dans le jardin, la répartition du compost sur la terre permet de la nourrir. Getty Images/iStockphoto

Quels fruits et légumes faire pousser sur un balcon? Les épinards, les tomates, les petits pois, les salades, les fraises et les framboises sont faciles à faire pousser sur un balcon. Attention, tous les bacs doivent avoir au minimum 30 centimètres de profondeur. Si vous n’avez pas de balcon, vous pouvez tout de même faire pousser des herbes aromatiques, du chou kale ou de la côte de bette dans un bac à fleurs. Et en plus, c’est décoratif.

Les salades poussent aussi sur un balcon. Getty Images/iStockphoto

Quels sont les types de ravageurs et comment lutter contre eux? Les limaces et les pucerons sont les plus communs. Pour vous débarrasser des premières, vous pouvez placer des rondelles de pomme de terre sous une planche. Elles s’y réfugieront la journée pour se protéger des rayons du soleil et vous n’aurez plus qu’à les récupérer une fois la nuit tombée. En ce qui concerne les pucerons, qui apprécient tout particulièrement les fèves et les arbres fruitiers, le purin d’ortie ou une décoction d’ail, à pulvériser sur le feuillage, sont efficaces. Cependant, la meilleure des solutions reste celle de l’anticipation. N’attendez pas de constater les dégâts avant de commander ou de fabriquer le produit adéquat. Si vous l’avez sous la main dès le début de la saison, vous pourrez l’utiliser dès les premiers signes d’attaque.

La pomme de terre est un piège à limaces naturel. Getty Images/iStockphoto