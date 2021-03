Ce samedi matin à Lenzburg, un apprenti conducteur a perdu le contrôle du véhicule qu’il essayait d’apprivoiser. Au moment d’amorcer un virage en direction de La Poste, il s’est mélangé les pinceaux et a appuyé sur l’accélérateur au lieu d’enfoncer la pédale de frein. Résultat: la voiture est sortie de la route pour se retrouver à cheval sur un terre-plein. Dans sa course, elle a heurté un panneau de signalisation qui s’est effondré sur une automobile parquée là.

Personne n’a été blessé mais les deux voitures sont très endommagées et de l’huile moteur s’est échappée en quantité importante du véhicule responsable de l’accident. La police a pu procéder à la dépollution du site.