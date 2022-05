Agriculture: Potence à corbeaux: pratique «moyenâgeuse» mais efficace

«L’effarouchement avec des cadavres est une pratique ancestrale, qui fait partie des méthodes recommandées par les spécialistes de la faune et de la chasse, répond Christian Aeberhard, adjoint de direction à Prométerre, l’association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Si elles choquent nos concitoyens, c’est qu’ils n’ont pas conscience des dégâts considérables que font ces oiseaux et des moyens très limités qu’ont les agriculteurs pour y faire face.»

Un fléau en pleine expansion

Pigeons, corneilles noires et corbeaux freux sont «un véritable fléau en pleine expansion ces dernières années; d’une part, par la croissance de leurs populations et, d’autre part, par la disparition des moyens chimiques de répulsion». Car la plupart des répulsifs qui enrobaient les semences ont été interdits d’utilisation en Suisse. «Des mesures ciblées de régulation sont donc parfois nécessaires», confirme le Département vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES).