Transition énergétique : Potentiel du solaire inexploité à Genève et Lausanne

Certaines villes suisses sont à la traîne en matière de solaire. C’est le cas de Genève et Lausanne, qui font beaucoup moins bien que Bâle et Coire, constate la «Tribune de Genève». Selon un classement de leur potentiel solaire, soit la différence entre la puissance électrique qui pourrait être produite et celle effective, au bout du lac, à peine 2,2% du potentiel est exploité, contre 8,1 à Coire, qui obtient le meilleur score. La Cité de Calvin ferme ainsi la marche. Zurich fait à peine mieux, avec 3,2%. Berne et Lausanne se situent dans la moyenne basse avec respectivement 3,7 et 3,8% de potentiel exploité. Enfin, Bâle, qui produit 5,7% de son potentiel, arrive en deuxième position.