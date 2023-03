Vaud: Pots-de-vin: 15 mois de prison requis contre un ex-cadre de l’Eglise

Le chantier de cet immeuble lausannois, propriété de l’Église vaudoise, a débouché sur une affaire pénale sur fond de corruption. Atelier Commun SA

C’est une affaire de corruption dans laquelle Église et argent sont entremêlés. Et en pareilles circonstances, comme il fallait s’y attendre, références bibliques, capital, morale et droit ont cohabité au Tribunal de Lausanne. Vendredi, au quatrième jour d’un procès marathon avec six prévenus – dont le principal est Victor*, un ancien cadre bénévole de l’Église catholique vaudoise poursuivi pour gestion déloyale aggravée –, les plaidoiries des avocats ont été truffées de métaphores religieuses. Entre Me Astyanax Peca, avocat de Victor*, comparant son client à Zachée, et Me Christophe Borel, défenseur d’un des quatre entrepreneurs accusés de corruption, qui n’a pas arrêté de «prier» la Cour, le temple de Thémis avait des airs de lieu de culte.

L’accusé s’est compromis dans un système corruptif particulièrement raffiné portant sur des adjudications de plus de 1,7 million de francs Anton Rüsch, procureur

Avec une verve qui n’est pas sans rappeler Eric Cottier, ancien patron du Ministère public vaudois désormais à la retraite, le procureur Anton Rüsch a décrié «les contradictions et les incohérences» de Victor ainsi que «la chronologie accablante entre les versements et la ventilation des comptes contrôlés» par celui-ci. Il a requis une peine de 30 mois de prison avec un sursis partiel portant sur 15 mois, avec un délai d’épreuve de 5 ans, à l’encontre de l’ancien élu PDC et ex-cadre bénévole de l’Église catholique vaudoise.

Il a également requis 1 an de prison à l’encontre de Safet*, principal complice présumé de Victor, pour complicité de gestion déloyale aggravée, corruption privée active et complicité de corruption privée passive. La peine globale requise est 24 mois de prison, assortie du sursis partiel portant sur 12 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans. Des jours-amende avec sursis ont été requis contre les quatre autres prévenus, des entrepreneurs poursuivis notamment pour complicité de gestion déloyale et corruption.

Acquittement demandé

Les six avocats des prévenus ont tous nié les faits reprochés et ont demandé l’acquittement. «Il ne peut y avoir de corruption passive, car l’entrée en vigueur de cette disposition a eu lieu en juillet 2016, alors que le supposé pacte corruptif aurait été conclu au printemps 2016. D’autre part, mon client exerçait en tant que bénévole et l’art.322 du Code pénal exclut l’agent prétendument corrompu s'il n’agit pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle», a défendu Me Astyanax Peca.

La partie plaignante n’a subi aucun appauvrissement. Et sans dommage, il ne peut y avoir de gestion déloyale Me Astyanax Peca, avocat du principal accusé

L’avocat de Victor estime que l’Église, propriétaire de l’immeuble ayant abrité le chantier, n’a pas subi de dommage. «La partie plaignante n’a subi aucun appauvrissement. Et sans dommage, il ne peut y avoir de gestion déloyale», a-t-il plaidé. Il a également déclaré que les adjudications ont été décidées au meilleur prix.

Tout au long du procès, Victor a pu compter sur le soutien de son épouse, une ancienne magistrate qui a démissionné en janvier «pour des raisons professionnelles et familiales».

Le tribunal rendra son verdict vendredi prochain.