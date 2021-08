LEGENDE AUTOMOBILES R5 TURBO 3 - Poupe galbée et puissance élevée pour la Renault 5 Turbo

Les restomods sont à la mode. Ces véhicules classiques remis au goût du jour sont de plus en plus nombreux à faire leur apparition sur le marché. Il s’agit généralement de modèles très convoités du type Jaguar E-Type, Corvette C1 ou Ford Mustang. Quatre Français se sont toutefois attaqués à une légende d’un autre genre. Legende Automobiles, société de restauration automobile basée à Los Angeles, compte dépoussiérer et insuffler une vie nouvelle à la Renault 5 Turbo. Le projet de restauration, qui porte le nom de Turbo 3, est un nouveau modèle de l’iconique voiture de sport des années 1980. Une vieille Renault 5, qui a bénéficié d’un lifting dans le style historique de la Turbo, a servi de base. Sous la peau se cache une nouvelle technologie offrant de bien meilleures performances que l’originale.

Un style excentrique

Pour réaliser le look de l’ancienne R5 Turbo, un kit «widebody» en fibre de carbone a été installé, grâce auquel la petite Française bénéficie des passages de roues larges si caractéristiques, permettant de monter des pneus 16 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière. Dans le même temps, le design offre quelques touches de modernité, comme un diffuseur dans la jupe arrière ou les feux avant et arrière à technologie LED. Les instruments analogiques classiques ont été remplacés par un groupe d'instruments numériques. De nouveaux sièges sport, du feutre gris et quelques touches de rouge donnent à l'habitacle un côté chic et sport.

Le style intérieur et extérieur a beau être excentrique, il n’est pas pour autant excessif. La Turbo 3 sera équipée d’un moteur quatre cylindres turbo essence de 400 ch, qui transmet sa puissance au seul essieu arrière via une boîte de vitesses séquentielle. La restomod dépasse donc nettement les performances de l'original sachant que les Turbo 1 et Turbo 2 construites entre 1980 et 1985 devaient se contenter de 160 ch. Compte tenu de sa puissance, Legende Automobiles convertit le châssis de la Turbo 3 en une géométrie stable à double triangulation.