TV : «Poupée russe» revient en avril

Netflix a enfin annoncé la date de diffusion de la deuxième saison de la série délirante portée par Natasha Lyonne.

Dans la première saison, Nadia (Natasha Lyonne, connue pour son rôle de Nicky Nichols dans «Orange is the New Black») se retrouvait prise au piège d’une mystérieuse boucle temporelle: chaque jour, elle revivait une nuit de fête au terme de laquelle elle mourait, avant de se réveiller indemne et de revivre, encore et encore, sa dernière soirée sur Terre. Les huit épisodes d’environ 25 minutes étaient bourrés d’humour et illuminés par une Natasha Lyonne au top niveau. L’actrice de 42 ans, qui a été accro à l’héroïne, avait d’ailleurs été nommée aux golden Globes 2020 pour sa performance.