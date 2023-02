Enquête pénale : Poupette Kenza craque dans «TPMP»

Suivie par 1,2 million de personnes sur Snapchat et près de 900’000 sur Instagram, la jeune femme partage essentiellement du contenu mettant en scène son quotidien de mère de deux enfants. Il semblerait que ce soit l’une de ses vidéos qui ait déclenché des signalements anonymes envoyés au procureur. Lundi 20 février 2023, «Touche pas à mon poste!» s’est emparé du sujet et Poupette Kenza, qui était devant son écran, n’a guère apprécié.

L’influenceuse s’est donc emparée de son téléphone pour appeler Cyril Hanouna et lui demander d’arrêter de parler d’elle. «Tout ce qui a été cité dans le sujet a été sorti du contexte et déformé. Ce ne sont pas des faits réels. Je veux juste protéger mon image et celle de mes enfants», a-t-elle martelé. Après avoir juré qu’elle n‘avait jamais maltraité ses petits, Poupette Kenza a fondu en larmes. «C’est tellement injuste. Je suis une bonne maman. Je ne suis pas une maman parfaite, mais j’ai tout fait pour eux. Je n’ai jamais fait de mal à mes enfants. Un jour, la vérité éclatera. Je ne veux pas qu’on me salisse. Ils m’ont détruite et c’est tellement injuste», a-t-elle soufflé.