L'influenceuse Poupette Kenza est dans la tourmente

Après avoir fait l’objet d’une enquête pénale en février 2023, Poupette Kenza est encore dans de sales draps. Selon «Le Parisien», l’influenceuse de 22 ans, suivie par 1,4 million d’abonnés sur Snapchat, a fait la promotion d’une cagnotte destinée à un orphelinat au Maroc, à la mi-juin 2023. Les dons envoyés auraient été détournés. L’association en charge de cet orphelinat, Atlas Kinder, veut donc porter plainte contre Kenza Bechrif, de son vrai nom, pour «abus de confiance» et «détournement de fonds».

La plainte vise également sa cousine Soukaina, qui est aussi influenceuse, ainsi que l’association Bel Niya, qui a géré la cagnotte. L’appel aux dons de cet organisme avait d’abord été lancé en octobre 2021 et stagnait alors à un peu plus de 11’000 euros. Mais grâce à l’intervention de Poupette Kenza et de Soukaina, qui ont relayé le lien sur leurs réseaux sociaux, plus de 16’000 donateurs ont envoyé de l’argent à cette œuvre caritative. Au total, 200’000 euros auraient été récoltés par l’association Bel Niya. Cependant, cette somme promise n’a jamais été perçue par l’association Atlas Kinder.

Un rendez-vous entre les représentants de Bel Niya et Atlas Kinder a été pris à la mi-juin 2023. «Lors de cette réunion, le trésorier de l’association Bel Niya et époux de la présidente, a ouvertement reconnu son intention de ne restituer qu’une partie des fonds, soit un montant de 28’000 euros», affirme l’association Atlas Kinder dans une note communiquée au «Parisien». Il a justifié cette décision par leur situation personnelle difficile et sa volonté d’obtenir une rémunération conformément aux demandes de son épouse. De plus, il a été indiqué qu’une partie de cette somme devait être versée à l’influenceuse Poupette Kenza ainsi qu’à son équipe.»

«Tout le monde parle de moi en me traitant de voleuse»

Se sentant acculée, l’association Bel Niya a finalement consenti à verser 134’000 euros à Atlas Kinder. Une somme que l’orphelinat compte mettre sous séquestre pour que les internautes puissent récupérer leur argent. Bel Niya n’a toutefois pas précisé de ce qu’il adviendra du restant de la cagnotte. Depuis que la polémique a éclaté, Poupette Kenza et sa cousine ont assuré être «innocentes», dans un live sur Instagram. «Tout le monde parle de moi en me traitant de voleuse. Je n’ai rien fait! Je me fais salir, humilier, je ne peux pas l’accepter», s’est insurgée Poupette Kenza, qui a quitté la France pour s’installer à Dubaï. De son côté, l’association Bel Niya s’est aussi défendue. Ses membres ont expliqué qu’ils avaient décidé de venir en aide à d’autres orphelins avec cette cagnotte: «Nous avons les fonds, c’est nous qui prenons les décisions aujourd’hui. On est face à une structure malhonnête et malintentionnée.»