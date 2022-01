Romandie – Pour 15 années de formation jusqu’à la maturité gymnasiale

Les établissements accueilleraient des élèves plus jeunes et moins formés, n’ayant pas forcément atteint les attentes du PER de la fin du cycle 3.

Il serait impossible de mettre en œuvre les avantages découlant de la maturité en 4 ans:

meilleure répartition du programme sur quatre ans, approfondissement des matières, soutien

scolaire et appuis spécifiques profitant en particulier aux élèves les plus fragiles, amélioration

des conditions d’études (travaux réalisés hors des classes, semaines hors cadre, etc.), meilleure

articulation entre les activités scolaires et extra scolaires.