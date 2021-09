Assurance maladie - Pour 2022, la première baisse des primes depuis 14 ans

C’est la première bonne nouvelle depuis 2008 dans l’évolution des primes d’assurance-maladie: en 2022, elles vont baisser en moyenne de 0,2%. «Cette baisse s’explique par une diminution de 0,2% de la prime moyenne et par une réduction des réserves équivalant à 1,2% de cette prime moyenne», note ce mardi le Département fédéral de l’intérieur dirigé par Alain Berset, pour qui c’était la dixième présentation des primes de son mandat. Sur la réduction des réserves, il se félicite que «les mesures prises par le Conseil fédéral pour inciter les assureurs à baisser le niveau des réserves se sont révélées efficaces. Les assureurs ont pour leur part également calculé au plus juste les primes par rapport aux coûts attendus en 2022».

En 2022, la prime moyenne mensuelle s’élèvera donc à 315.30 francs, soit une baisse de 0,2% par rapport à 2021. Ces dix dernières années, la prime moyenne avait augmenté de 2,4% par an en moyenne. La prime moyenne des adultes (373.80 francs) et des jeunes adultes (263.80 francs) sera en baisse de respectivement 0,3% et 1% par rapport à l’année passée. Celle des enfants baissera légèrement de 0,3% et s’élèvera à 99.60 francs.