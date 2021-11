Sex and the City - Airbnb offre l'appartement de Carrie Bradshaw

«SEX and the city» :

«SEX and the city» : Pour 23 francs, passez la nuit dans l’appart de Carrie Bradshaw

En marge de la sortie prochaine de la série «And Just Like That…», suite des aventures des héroïnes de «Sex and the City», Warner Bro s’associe avec Airbnb pour offrir une expérience inédite aux fans de Carrie Bradshaw.

L’appartement du personnage de Sarah Jessica Parker a été recréé dans le quartier chic de Chelsea – en lieu et place de l’Upper East Side. L'appartement de deux étages comprend un salon et une cuisine au rez-de-chaussée, et, à l'étage, une salle de bain avec une douche et une baignoire, un coin lecture et une terrasse donnant sur le parc.

Le banc et le couvre-lit sont identiques à ceux de la série. Airbnb Il est possible de porter les vêtements du dressing de Carrie. Aibnb Sarah Jessica Parker accueillera virtuellement les locataires. Aibnb

À l’intérieur, on y retrouvera le banc à motif de feuilles de palmier, une réplique exacte du couvre-lit utilisé dans la série originale, et, surtout, son dressing, rempli à ras bord de vêtements et d'accessoires. Pour plus d'authenticité, un kit de bar pour préparer les Cosmopolitans préférés de Carrie sera disponible tout comme une réplique fonctionnelle de son ordinateur portable, une collection de magazines «Vogue» vintage, un téléphone sans fil et son célèbre collier nominatif.

«Le personnage de Carrie Bradshaw me tient particulièrement à cœur et revisiter son univers pour la suite de l'histoire de «Sex and the City» a été une immense joie. J'ai hâte que les aficionados de la série découvrent le New York de Carrie et qu'ils s'immergent littéralement dans son univers, pour la première fois», a déclaré Sarah Jessica Parker, dans un communiqué.

Accès à son dressing

L’accès à la garde-robe mythique du personnage sera possible: le tutu Patricia Field, le sac Tour Eiffel et des chaussures de la marque Parker pourront être enfilés, tout comme ses bijoux, chapeaux, manteaux, robes, jupes et escarpins. Puis, il ne restera plus qu’à profiter de la suite du programme: un accueil virtuel de l’actrice américaine, une séance de photos et une visite de Manhattan pour boire un Cosmopolitan.