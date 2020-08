Coronavirus

Pour 47% des Brésiliens, Bolsonaro pas responsable des morts du Covid-19

Le président Bolsonaro a vu sa côte de popularité remonter ces dernières semaines malgré une gestion chaotique de l’épidémie liée au coronavirus.

Près de la moitié des Brésiliens estiment que le président Jair Bolsonaro n’est pas responsable des plus de 100’000 décès causés par la pandémie de Covid-19, selon un sondage publié samedi par le journal Folha de São Paulo. Il est plus populaire que jamais.

47% des personnes interrogées par l’Institut Datafolha estiment que Bolsonaro «n’est en rien responsable» du nombre élevé de décès, 41% le considèrent comme «l’un des responsables, (mais pas le principal)», et 11% le considèrent comme «le principal responsable" de ce bilan.

Les premiers résultats de l’enquête, réalisée les 11 et 12 août sur la base de 2065 entretiens téléphoniques, avaient déjà montré vendredi que Jair Bolsonaro restait plus populaire que jamais depuis le début de son mandat en 2019, malgré les critiques de nombreux spécialistes dans sa gestion de la pandémie. Son taux d’approbation a augmenté de cinq points depuis juin, passant de 32% à 37%, et son taux de rejet a chuté de dix points, passant de 44% à 34%.