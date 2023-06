Piscine avec vue imprenable sur le jeu

En cette période estivale, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir. Du côté de Phoenix en Arizona, ville dans laquelle il n’est pas rare que la température atteigne les 40 degrés durant la saison de baseball (MLB), une grande piscine et un jacuzzi ont été installés au bord du terrain des Arizona Diamondbacks. Il sert de loge VIP pour les spectateurs.

Cette idée originale est partie d’une plaisanterie et a été largement inspirée par le club des White Sox. Bill Veeck, propriétaire de l’équipe de Chicago, avait décidé d’installer une douche au bord de son terrain de Comiskey Park. Trois dirigeants des Diamondbacks, également originaires de Chicago, ont fait une blague au moment de la construction de leur nouveau stade, le Chase Field: «Eh bien nous, à la place de leur douche on va installer une piscine!»

Rich Dozer, qui était président du club de 1995 à 2006, a trouvé le concept très bon. À tel point que 25 ans plus tard cette loge (Crèmily Pool Suite) est réservée pour tous les matches de championnat et que l’ancien boss dit à qui veut l’entendre que cette idée vient de lui.

Pour profiter des lieux, il faut tout de même payer 4750 dollars. Mais dans ce prix sont inclus la nourriture et les boissons (sans alcool), 35 billets de match, cinq cartes de parking et des serviettes de bain pour tous les invités. En plus de la plage, tout a été conçu pour que les spectateurs assis dans l’eau puissent avoir une vue complète sur ce qui se passe dans le stade