Football : Pour 50% des fans chinois, regarder du foot ou du foot e-sport se vaut

Selon un sondage, 52% des fans de football chinois trouvent que les versions du football en jeux vidéo sont aussi excitantes que la discipline réelle à regarder. Le constat est différent en Europe.

On se matte un petit FIFA? La franchise à succès a conquis des générations de fans de football et permis bon nombre de soirées enflammées. Avec sa cousine concurrente Pro Evolution Soccer, les simulations de football tiennent une bonne place dans l’univers de l’e-sport. Ce marché a le vent en poupe, comme en témoigne sa croissance, l’une des plus rapides du monde. Les compétitions attirent aussi de plus en plus de spectateurs, qui sont parfois aussi des fans de football. Certains estiment d’ailleurs que la différence d’excitation entre les deux se réduit pour devenir de plus en plus négligeable.