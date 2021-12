Hockey sur glace – Pour Ajoie, c’est la même histoire qui se répète

La confrontation entre Ajoie et Ambri, les deux formations les plus à la peine depuis un mois, qui avaient comptabilisé deux succès uniquement lors de leurs dix derniers matches, n’a pas été forcément désagréable à suivre. Comme la veille à Fribourg, Ajoie est apparu décomplexé en début de rencontre. Il a pris la direction des opérations et aurait pu prétendre atteindre la première pause avec une avance d’une longueur au moins.