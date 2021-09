Décès de Jean-Paul Belmondo : Pour Alain Delon, «ce serait pas mal si on partait ensemble…»

Sitôt l’annonce de la disparition de Jean-Paul Belmondo, ce lundi, les hommages ont plu. Parmi les premiers, Alain Delon s’est dit «complètement anéanti».

Du côté du Festival de Cannes, le délégué général, Thierry Frémaux, a salué sur Twitter la «générosité d’homme et d’acteur» de Jean-Paul Belmondo, l’une des figures les plus populaires du 7e art français. «Pour l’hommage 2011, les photographes avaient prévenu: ‘On va poser nos appareils sur les marches, et ce sera pour l’applaudir’. Sa générosité d’homme et d’acteur a inventé parmi les plus grands moments de l’histoire du cinéma. Merci Jean-Paul. Adieu Magnifique», a-t-il tweet é.