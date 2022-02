Football – Pour aller au Qatar, tous les coups sont permis

Le Nord-Américain Christian Pulisic tente de passer entre les Honduriens Wisdom Quaye (à gauche) et Alfredo Mejia. Malgré des protections spéciales, les visiteurs ont souffert les habituelles températures polaires du Minnesota en février.

Mercredi, les Etats-Unis recevaient le Honduras dans le cadre de la 11e ronde des qualifications pour le Mondial au Qatar de la zone CONCACAF (Amérique centrale et du Nord). Un duel a priori déséquilibré puisque les Honduriens, déjà éliminés, occupaient la huitième et dernière place de cette poule avec trois points seulement. Au contraire des Etats-Unis, actuels deuxièmes derrière le Canada, qui sont en pleine lutte avec le Mexique, le Panama et le Costa Rica pour décrocher l’une des trois premières places qui offrent la qualification directe pour le Qatar. Alors que le futur quatrième devra, lui, encore franchir un dernier barrage pour obtenir son précieux sésame.