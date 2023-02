Marly (FR) : Pour «arrêter de faire des bêtises», il appelle la police

Appeler la police pour se dénoncer… soi-même. C’est un cas auquel la police cantonale fribourgeoise est sans nul doute rarement confrontée. Mais c’est bien ce qu’a fait un Portugais de 25 ans habitant Marly, le 19 octobre 2022, explique «La Liberté». Lorsque les agents ont débarqué, le jeune homme leur a posément expliqué qu’il «souhaitait être dénoncé pour se reprendre en main et arrêter de faire des bêtises».

Lors de son contrôle, la police a découvert un couteau à cran d’arrêt dans son sac. L’homme a assuré qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une arme interdite et a dit la porter sur lui le soir pour se défendre en cas de besoin. Le Ministère public fribourgeois l’a condamné à un mois de jours-amende avec sursis et à une amende ferme de 300 francs, plus autant de frais, relate le journal fribourgeois.