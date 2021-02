Vaud : Pour assainir ses vieux bâtiments, l’État veut des millions

L’exécutif vaudois demande de crédits additionnels pour financer les travaux d’assainissement énergétique de neuf des plus grands et des plus anciens bâtiments de son parc immobilier.

Le parc immobilier de l’État compte environ 1000 bâtiments, sans compter le CHUV ni l’UNIL. Depuis les années 2000, la question climatique et l’obsolescence de ce parc immobilier sont au cœur des réflexions des autorités. En 2019 et 2020, il a adopté des crédits d’un montant total de 133 millions pour l’entretien de 22 sites, dont 15% environ consacrés à l’assainissement énergétique.

En juin 2020, dans le cadre du Plan climat vaudois, qui vise la réduction de 50 à 60% des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2030, des mesures d’impulsion ont été annoncées pour 173 mios, dont 40 mios pour accélérer l’assainissement du parc bâti et réduire sa consommation énergétique. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil d’État a décidé d’assainir en priorité les plus grands et les plus anciens des 470 bâtiments chauffés de son parc immobilier. Le choix s’est porté sur les constructions d’avant l’an 2000 et d’une surface supérieure à 2000 m2, soit un ensemble de 77 bâtiments. Ainsi, en agissant sur moins de 20% de ses immeubles, l’Etat atteint une réduction de 80% du CO₂.

Environ 475 millions jusqu’en 2040

Cette stratégie d’assainissement porte sur quatre axes: la rénovation des façades, celle des toitures, le remplacement des chauffages et la pose de panneaux photovoltaïques. Les travaux, estimés à 475 mios, seront financés par des crédits échelonnés jusqu’en 2040. Des études complémentaires ont été réalisées à l’aune de ces exigences et il ressort que les crédits déjà accordés doivent être complétés, par 6 nouveaux crédits d’un montant total de 85,8 millions pour 9 sites: les gymnases Auguste Piccard (11,8 mios) et du Bugnon (1,9 mio) à Lausanne, le gymnase de Chamblandes à Pully (8,3 mios), l’EPSIC (15,1 mios) et l’ERACOM (18,0 mios) à Lausanne, les prisons de la Croisée à Orbe (8,2 mios) et de la Tuilière à Lonay (5,1 mios), le bâtiment administratif de la Pontaise (BAP 9,8 mios) et le Tribunal cantonal (7,6 mios) à Lausanne.

Pleinement réalisées dès 2025, les économies financières générées par ces assainissements devraient atteindre 415’000 francs par année, soit une réduction de 308’000 francs de frais d’énergie et de 107’000 francs de taxes CO 2 .