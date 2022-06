Après l’échauffement russe…: Pour Avenir Suisse, il faut se préparer à tourner le dos à la Chine

Le groupe de réflexion libéral s’est penché sur des scénarios en cas d’escalade d’un conflit entre la Chine et les États-Unis. Le but: limiter au maximum les dégâts économiques.

Pour le lobby, en cas de conflit, la Suisse devrait choisir les valeurs et se ranger du côté de l’Occident. AFP

«Un scénario avec une escalade internationale au milieu de laquelle la Suisse doit choisir entre un pays et un autre n’est pas improbable. La guerre en Ukraine peut nous servir de maquette.» L’organisation Avenir Suisse a publié, mardi, un dossier dans lequel elle imagine comment la Suisse peut se préparer à un conflit entre la Chine et les États-Unis. Sa conclusion: on sera contraint de choisir les États-Unis.

Réaction à l’invasion russe: un exercice grandeur nature

La situation telle que présentée par Avenir Suisse est binaire: il y a d’un côté les États-Unis et l’Occident démocratique et libéral, de l’autre la Chine autoritaire, qui n’en reste pas moins notre troisième partenaire commercial, dont l’importance s’est accrue au fil des décennies. On estime que 132’000 emplois en Suisse dépendent désormais du commerce avec l’Empire du Milieu.

Si les États-Unis et la Chine entrent en conflit ouvert, économique ou militaire, la Suisse sera appelée à choisir son camp. «L’invasion russe en Ukraine est un exemple de comment la Suisse peut rapidement être soumise à des pressions. En quelques jours, elle a dû décider de se ranger du côté des valeurs occidentales ou non», dit Avenir Suisse.

L’Empire du Milieu ou l’empire américain: il faut choisir

C’est un des points sur lequel insiste le lobby. «La politique étrangère suisse repose de plus en plus sur les valeurs, tandis que les discussions sur les barrières commerciales sont parfois reléguées au second plan», constate-t-il. Si la Chine mettait une forte pression sur la Suisse pour qu’elle choisisse un camp, «la Suisse devrait s’aligner sur les États-Unis, car le facteur décisif serait leurs valeurs communes», même si Avenir Suisse égratigne aussi les États-Unis en citant un auteur qui estime qu’il s’agit d’une «puissance impériale hégémonique» tandis que la Suisse n’a que peu de pouvoir au niveau mondial et que celui-ci est avant tout défensif.

«Berne devrait donc chercher une solidarité économique, non seulement avec l’Union européenne, mais aussi avec les États-Unis», lit-on dans le rapport. Argument secondaire après celui des valeurs: des dégâts dans les relations économiques avec les États-Unis et l’Europe auraient des conséquences bien plus graves qu’avec la Chine.

Aux voisins de l’Est et de l’Ouest

Avenir Suisse appelle à une attitude «pragmatique» et à ne pas non plus tout miser sur les États-Unis. «Une trop forte dépendance serait un danger si ce pays entrait dans une crise économique ou s’il élisait un président impulsif et seulement américano-centré», est-il écrit.