Afrique du Sud : Pour avoir claqué une bourse d’études indue, elle écope de 5 ans de prison

Une ex-étudiante sud-africaine a été condamnée pour vol. En 2018, elle avait reçu un million de dollars sur son compte par erreur et en avait dépensé plus de 50’000 en fringues et soirées.

Au lieu de signaler au programme national d’aide financière aux étudiants l’erreur de virement dont elle avait bénéficié, l’étudiante a préféré garder le silence et passer deux mois à dépenser cette manne providentielle en shopping effréné. Photo d’illustration/Getty Images/iStockphoto

La justice sud-africaine a annoncé mercredi la condamnation d’une ancienne étudiante, à 5 ans de prison pour avoir fait du shopping avec une bourse universitaire d’un million de dollars qu’elle a reçue par erreur.

Sibongile Mani, aujourd’hui âgée de 31 ans, devait recevoir une allocation mensuelle de 1400 rands (environ 90 francs suisses) en 2018. Lorsque la somme de 4 millions de rands (255’000 francs) est apparue sur son compte, l’étudiante sud-africaine a utilisé une partie de cet argent pour faire du shopping pendant deux mois.

Condamnée en direct à la télé

La justice l’a reconnue coupable de vol pour avoir dépensé environ 56’000 dollars notamment pour l’achat de vêtements et pour des soirées festives. Le reste des fonds a été récupéré sur son compte. Sa condamnation particulièrement sévère a été diffusée en direct à la télévision.

Le programme national d’aide financière aux étudiants, qui soutient les étudiants défavorisés, a mis trois mois à détecter l’erreur de virement sur le compte de l’étudiante.