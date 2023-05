Allemagne: Pour avoir la paix, l’infirmier shootait ses patients: deux morts

Deux patients, âgés de 80 et 87 ans, ont succombé aux injections après plusieurs jours de coma.

Un infirmier de 27 ans a été condamné lundi à Munich à la prison à vie pour les meurtres de deux patients et six tentatives sur d’autres malades. Le jeune homme était employé principalement dans des salles de garde d’un hôpital de Munich, où les patients étaient accueillis après une opération. Il a été reconnu coupable d’y avoir injecté des cocktails de médicaments sans prescription à des patients.

Deux patients, âgés de 80 et 87 ans, avaient succombé aux injections après plusieurs jours de coma. Selon le tribunal, il s’est aussi rendu coupable de six tentatives d’homicide, dont trois visant en novembre 2020 l’essayiste et traducteur allemand Hans-Magnus Enzensberger. Celui-ci a survécu à ces tentatives, avant de décéder de mort naturelle le 24 novembre 2022 à l’âge de 93 ans.