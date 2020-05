Valais

Pour avoir la photo d’une femme, un policier est allé trop loin

Un quinquagénaire a utilisé une base de données du Département fédéral de justice et police pour en savoir plus sur une trentenaire rencontrée sur internet. L’homme a été condamné.

«Je ne lui avais donné que mon prénom, mon numéro de téléphone, mon origine et mon domicile… Comment se fait-il qu'il m'écrive: «Coucou Carole*. Si tu as fait du ski dans ta jeunesse et que tes origines sont valaisannes, alors ton nom de jeune fille est B*.» Comment pouvait-il le savoir, si ce n'est en consultant ses fichiers professionnels?» En déposant plainte, le 2 janvier, cette vendeuse trentenaire a fait part de ses soupçons. Et elle avait vu juste. Le policier valaisan dont elle avait fait la connaissance sur internet quelques jours auparavant a bien utilisé les outils de recherche auquel il avait accès dans le cadre de son travail.