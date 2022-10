Etats-Unis: Pour Barack Obama, la démocratie est en jeu aux élections de mi-mandat

États-Unis : Pour Barack Obama, la démocratie est en jeu aux élections de mi-mandat

Getty Images via AFP

À l’approche des cruciales élections législatives de mi-mandat aux États-Unis, un président démocrate fait vigoureusement campagne… sauf que ce n’est pas Joe Biden. D’ici le 8 novembre, date de ce scrutin aux enjeux conséquents, c’est Barack Obama que l’on verra partout, sur le terrain et dans les clips de campagne, plutôt que l’actuel locataire de la Maison-Blanche.

Vendredi, les deux hommes ont toutefois pris la parole au même moment, à deux coins des États-Unis: Joe Biden en Pennsylvanie (nord-est), Barack Obama en Géorgie (sud), deux États déterminants pour la campagne du parti démocrate. Et tous deux ont décliné, au fond, le même discours: il s’agit de sauver la démocratie américaine en faisant barrage aux républicains, le parti de Donald Trump.

Voler la vedette

Mais l’ancien président démocrate, jouant de son sens de la répartie et de son art des «punchlines», a volé la vedette à celui qui fut son vice-président, et qui n’a jamais eu son aisance oratoire. «S’ils gagnent, impossible de dire ce qui pourrait se passer», a dit vendredi à propos des conservateurs un Barack Obama en verve et en bras de chemise, savourant visiblement l’enthousiasme de son auditoire à Atlanta.