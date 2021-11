Hockey sur glace – Pour battre Langnau, Fribourg s’est compliqué la tache

FR Gottéron - Langnau 4-3 (1-1 2-0 1-2)

Arbitres : Tscherrig, Hungerbühler, Kehrli et Stalder.

Buts: 3e Grenier (Pesonen/ 5 c 4) 0-1, 16e Gunderson (DiDomenico/ 5 c 4) 1-1, 32e Mottet (Desharnais) 2-1, 37e Rossi (Gunderson, DiDomenico) 3-1, 41e Olofsson (Grenier) 3-2, 48e Rossi (Jörg, Diaz) 4-2, 53e Schmutz (Grenier, Saarela/ 5 c 4) 4-3.